РИАМО - 4 фев. В Подмосковье продолжается Всероссийская акция «100 баллов для победы», она охватила уже 23 городских округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«В мероприятиях приняли участие почти 5 тысяч человек. До конца апреля акция пройдет на всей территории региона», - рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Акция проводится уже шестой раз по инициативе Рособрнадзора. Среди охваченных в этом году городских округов – Воскресенск, Домодедово, Зарайск, Кашира, Клин, Королев, Коломна и другие.

Министр отметила, что такая акция – прекрасная подготовка к выпускным экзаменам. Своим опытом с учащимися делятся стобалльники прошлых лет, а также их преподаватели.

«Мы видим позитивную динамику: в прошлом году в Подмосковье увеличилось количество стобалльников по ЕГЭ – 486 выпускников получили наивысший балл по ЕГЭ. Из них 30 человек получили 100 баллов по двум предметам, а три выпускника заработали 300 баллов сразу по трем предметам», - отметила Каклюгина.

По результатам прошлого года в рейтинге субъектов по эффективности проведения ГИА Московская область вошла в десятку лидеров.