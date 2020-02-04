РИАМО - 4 фев. В Москве после проверки возбудили уголовное дело по факту насилия над двумя малолетними детьми, их неоднократно избивал отчим, сообщается на сайте СК РФ.

Дело возбудили по статье 117 УК РФ «Истязание». Ранее информация о данных нарушениях появилась в СМИ и соцсетях.

«В настоящее время установлено местонахождение мужчины, принимаются меры к его задержанию. В рамках уголовного дела следователи проверят условия жизни и проживания малолетних в семье. Следователи столичного ГСУ детально разберутся во всех обстоятельствах, повлекших травмирующую для ребенка ситуацию и причинение вреда его здоровью, оперативно установив причины и условия, предшествовавшие преступлению», — говорится в сообщении.

Также по поручению центрального аппарата СК дадут оценку действиям органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в указанной семье. Проверку проведут на предмет наличия халатности.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.