РИАМО - 4 фев. В подмосковном Ступине местному жителю и его соучастнице предъявили обвинение в покушении на похищение пожилой москвички с целью завладения ее квартирой, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

По данным следствия, 32-летний мужчина решил завладеть квартирой 65-летней москвички. Для этого он предложил 37-летней знакомой похитить женщину и после чего продать ее квартиру. Злоумышленник начал искать исполнителя за вознаграждение в 1 миллион рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия при передаче части денежных средств в размере 73 тысяч рублей в виде задатка мужчина был задержан и доставлен к следователю. Возбуждено уголовное дело (часть 3 статьи 30, пункты «а, з» части 2 статьи 126 УК РФ)», – отмечается в материале.

Обвиняемые признали свою вину и раскаялись. Мужчину заключили под стражу, женщина находится под домашним арестом.