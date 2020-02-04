РИАМО – 4 фев. В Москве на уханьский коронавирус проверили около 3 тысяч человек, из них более 1,7 тысячи - это постояльцы гостиниц, более 1,1 тысячи – китайские студенты, сообщает во вторник РИА Новости.

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, этого заболевания ни у кого из обследованных не обнаружили.

«В понедельник бригады работали в 70 гостиницах, где было осмотрено более 1,7 тысячи человек. Среди осмотренных проявлений ОРВИ не было обнаружено ни у одного человека. Кроме того, в столице проводится ежедневный медицинский осмотр прибывающих с каникул китайских студентов в общежитиях столичных высших учебный заведений, 3 февраля медработники провели осмотр более 1,1 тысячи студентов», — говорится в сообщении штаба.

3 февраля в Москве в инфекционную больницу с проявлением ОРВИ доставили трех человек, которые за последние две недели посещали Китай. Коронавируса у них не обнаружили. Во Внукове осмотрели пассажиров и экипаж рейса Пекин – Москва. Среди 234 пассажиров и 12 членов экипажа симптомов инфекции ни у кого не обнаружено.

Вспышка опасного для людей коронавируса 2019-nCoV произошла в конце прошлого года в Китае. Эпидемия началась в городе Ухань в центральной части КНР.

Согласно обновленным данным, число заразившихся коронавирусом нового типа уже превысило 20 тысяч человек. Умерло более 400 зараженных, выздоровело свыше 600 человек.

«Китайцев как будто гонят»: как изменилась Москва из‑за угрозы коронавируса>>