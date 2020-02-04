РИАМО - 4 фев. Опрос для жителей Подмосковья на тему благоустройства общественных территорий предприятиями торговли, питания и бытовых услуг запустили 1 февраля на портале «Добродел», он пройдет по 29 февраля, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

«В настоящее время наибольшую активность в опросе проявили жители Серпухова, Королева и Орехово-Зуевского городского округа», - говорится в сообщении.

Участникам опроса предлагают оставить свой голос сразу по нескольким направлениям — необходимость открытия предприятий общественного питания и проведения тематических или праздничных ярмарок, фестивалей еды.

Также организаторов интересует мнение жителей по поводу реализации сувенирной продукции и проката сезонного инвентаря на благоустраиваемых общественных территориях.