РИАМО - 4 фев. В поселке Тучково Рузского округа планируется благоустройство мемориального комплекса «Аллея Славы», сквера с прудом и площади перед тучковским центром культуры и искусств, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

Тучково – поселок памяти и воинской славы, располагается в одном из живописных уголков Московской области недалеко от Рузы. Поселение получило свое название в честь героев Отечественной войны 1812 года – братьев Тучковых, известных полководцев своего времени.

«В основе концепции благоустройства Аллеи Славы две идеи: создание современного удобного пространства для отдыха и дань памяти героям Тучковым. Для этого предлагается создать мемориальную композицию рода Тучковых. Кроме того, одной из ключевых идей благоустройства станет визуализация отражения алой ленты – основного атрибута военной славы в планировочной структуре парка. Она пройдет по контуру всей территории благоустройства», — отметил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

При разработке концепции учитывалось мнение местных жителей. Был проведен опрос касательно текущего состояния территории, по итогам которого более половины жителей выразили пожелания по его модернизации. Так, большинство опрошенных захотели увидеть в будущем благоустройстве комплексное обновление территории.

Основной идеей стала реорганизация площади Аллея Славы с возведением новых малых архитектурных форм. Также в список пожеланий вошли новые спортивные и общественные зоны, благоустройство территории отдыха у прудов и комфортабельная детская площадка, множество растений и клумб.

Согласно концепции, благоустраиваемая территория будет разбита на несколько зон: мемориальную, для массовых мероприятий, а также молодежную, детскую и для тихого отдыха. В главной мемориальной зоне вокруг основного объекта притяжения – площади Аллеи Славы, будет отреставрирован мемориал Тучковых, а также появятся удобные места для отдыха и кафе. Кроме того, на аллее появится арт-объект «Тучково».

В детской зоне расположатся удобные площадки, где дети разных возрастов смогут найти себе занятие. В зоне тихого отдыха появятся качели с отличным видом на пруды. У пруда будут установлены скамейки.

Еще одна важная зона предназначена для массовых мероприятий, она расположится вокруг Дома культуры. Для удобства посетителей рядом с Домом культуры будет построена крытая сцена. Помимо этого, здесь появится современная спортивная площадка для занятий воркаутом и игры в пинг-понг.