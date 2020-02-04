РИАМО - 4 фев. Общественные слушания, на которых будут обсуждаться возможные поправки к Конституции РФ, пройдут в Мособлдуме 5 февраля, сообщается в аккаунте регионального парламента в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе мероприятия будем говорить о предложениях, которые планируется внести в главный закон нашей страны от Московской области. Присоединяйтесь, нам важно ваше мнение», - говорится в сообщении.

Следить за прямым эфиром можно будет на страницах Мособлдумы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook, Twitter, «Одноклассники» и на YouTube-канале парламентского пресс-центра. Начало слушаний в 15:00.

Спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов обратил внимание на важность данного мероприятия.

«Такие решения нужно принимать, только обсудив их с жителями и экспертным сообществом. Так что приглашаю всех к диалогу - присоединяйтесь к трансляциям!» - написал он в своем аккаунте.

Президент России Владимир Путин анонсировал поправки к Конституции во время ежегодного послания Федеральному Собранию. После принятия Госдумой их предлагается вынести на общероссийское голосование.

В частности, в главном документе страны предлагается закрепить обязательную индексацию пенсий и зафиксировать МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума.