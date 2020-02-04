РИАМО - 4 фев. По предписанию Госадмтехнадзора в Подмосковье устранили 33 повреждения теплотрасс в 20 округах региона за неделю, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«Больше всего теплотрасс приведено в порядок за неделю по предписаниям инспекторов в Павловском Посаде (на улицах Комсомольский переулок, 2-й переулок 1 мая, Комсомольский переулок); в Можайске (на улицах Красноармейская и Московская)», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Также большое количество повреждений теплотрасс ликвидировали в Коломенском городском округе в поселке Возрождение, в Зарайске на улицах Димы Благоева, Ленинская и Советская, в Наро-Фоминском в Апрелевке на улицах Шибанкова и Февральская, в Орехово-Зуеве (на улицах Муранова и Коммунистическая.

В порядок также за неделю привели наружную изоляцию теплосетей в Шатуре, Домодедове, Химках, Ступине, Егорьевске, Чехове, Солнечногорске, Краснознаменске, Ивантеевке, Озерах, Балашихе, Серпухове, Дмитрове.