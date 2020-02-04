РИАМО - 4 фев. В Московском областном театре юного зрителя 8 и 9 февраля представят второй премьерный блок спектакля «Питер Пэн» по мотивам повести Джеймса М. Барри в постановке Алексея Франдетти, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Спектакль «Питер Пэн» — это абсолютный уровень европейского мюзикла с очень хорошей музыкальной составляющей, с невероятной хореографией и сценографией. Поздравляю художественного руководителя нашего театра Нонну Гришаеву с абсолютным успехом!» - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Постановка предстает перед зрителями не просто как детская сказка о говорящих животных и волшебных феях, глубокое понимание философских вопросов — основная идея приключений Питера Пэна. Над созданием мюзикла Алексей Франдетти и вся постановочная команда работали в течение двух лет.

Главной мыслью постановки является осознание истины, что очень важно уметь дорожить тем, что имеешь. Ценить своих близких, заботиться и любить их. Со сцены актеры говорят о серьезных философских вещах и размышляют о ценности жизни.

Премьера спектакля состоялась в МОГТЮЗ 14 и 15 декабря, тогда постановку смогли увидеть более 1 тысячи человек. Художественный руководитель театра — заслуженная артистка Российской Федерации Нонна Гришаева. Она в спектакле исполняет сразу три роли: медсестры, миссис Дарлинг и повзрослевшую Венди.

«Алексей Франдетти и Московский областной ТЮЗ во главе с Нонной Гришаевой сделали мюзикл нового поколения. И не потому, что применили какие-то новые технологии - хотя технологии самые что ни на есть. Главное, что они создали какую-то совершенно новую систему смыслов», — отметила театральный критик Екатерина Кретова.

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