РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 фев. В прошлом году региональный оператор «Хартия» вывез более 2,5 миллионов тонн кубометров отходов с контейнерных площадок на территории Балашихи, сообщил на расширенном заседании комиссии по ЖКХ в общественной палате округа руководитель пресс-службы подмосковного филиала компании «Хартия» Андрей Пащенко.

Во вторник в общественной палате Балашихи состоялось расширенное заседание комиссии по ЖКХ «Подведение итогов мусорной реформы за 2019 год». На нем присутствовали представители управления ЖКХ администрации Балашихи, регионального оператора «Хартия», ТОСов и общественники.

«За прошедший 2019 год в городском округе Балашиха силами регионального оператора «Хартия» вывезли порядка 2,5 миллионов тонн кубометров твердых коммунальных отходов (ТКО) и около 65 тысяч кубометров раздельно собранных отходов из синих контейнеров», – сказал Пащенко.

Он добавил, что силами администрации Балашихи были оборудованы и реконструированы контейнерные площадки. Регоператором проделана большая работа в части обновления контейнерного парка, оборудования всех контейнерных площадок по системе 2 бака раздельных сборов отходов, пересмотрены графики вывоза и расторгнуты договоры с теми подрядными организациями, которые недобросовестно выполняли свою работу и нарушали график вывоза отходов.

В городском округе Балашиха насчитывается около 1 200 контейнерных площадок, из них 576 – на территории многоквартирных домов и частного сектора, 264 – у бюджетных организаций, 47 – на территории СНТ. На данных контейнерных площадках установлено более 3 700 синих и серых контейнеров.