РИАМО - 4 фев. Ко Всемирному дню борьбы с раковыми заболеваниями врачи Московской области представили ряд рекомендаций о профилактических мерах онкологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Как отмечают специалисты, от онкологии не застрахован никто, а в борьбе с раком крайне важна профилактика.

«В первую очередь, надо заботиться о своем здоровье самому, помнить о здоровом образе жизни, посещать хотя бы раз в полгода поликлинику, сдавать анализы. Не менее важно придерживаться определенной диеты», - рассказал главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Асташов также подчеркнул, что важно включать в свой рацион свежие фрукты и овощи, соки, цельные злаки, семена и орехи. Если данные продукты будут составлять 80% рациона, то это поможет поддержать щелочной баланс.

«Приветствуется также рыба или небольшое количество белого куриного мяса», – добавил Асташов.

Также специалисты рекомендуют употреблять только очищенную и фильтрованную воду. Дистиллированной воды стоит пить меньше, ведь она обладает повышенной кислотностью. Также не злоупотреблять кофе, чаем и шоколадом.

На десерт лучше всего обойтись небольшим количеством меда чайного дерева или черной патоки.

«Раковые клетки не могут процветать в среде, насыщенной кислородом. Ежедневные физические упражнения и практика глубокого дыхания помогут получить больше кислорода. И еще очень важный момент – позитивный настрой. Рак – это болезнь разума, тела и духа», - добавил Асташов.

По словам специалиста, проактивный и позитивный настрой могут помочь в борьбе с онкологией.

Онкозаболевания эффективнее лечить на ранней стадии. Поэтому стоит проходить онкоскрининг и обследования, а также диспансеризацию. В 2019 году по итогам диспансеризации у жителей Московской области было впервые выявлено около 3 тысяч случаев рака.