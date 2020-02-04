РИАМО - 4 фев. На территории столичного аэропорта Внуково началось строительство одноименной станции Калининско-Солнцевской линии метро, работы завершатся в 2022 году, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы подземки.

«В соответствии с утвержденным планом развития метро города Москвы, 1 февраля 2020 года начались строительные работы станции метро «Внуково», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что благодаря новой станции путь до аэропорта сократится на 15-25 минут. Сама аэрогавань станет первой в России, имеющей станцию метро на своей территории.

Калининско-Солнцевская линия пройдет вдоль трассы «Аэроэкспресса», минуя поселок Внуково. Трассировка предусматривается вдоль Боровского шоссе. Метро полностью интегрируют в инфраструктуру аэропорта для максимального комфорта авиапассажиров.

«Станция «Внуково» будет подземной и разместится на привокзальной площади. Кроме того, подземка станет ближе и для 170 тысяч жителей столицы, проживающих в одноименном районе», - добавил собеседник агентства.

Также аэропорт Внуково приступил к реализации проекта строительства многоуровневого паркинга, который непосредственно связан с проектом станции метро. Площадь паркинга составит 64 тысячи квадратных метров, вместимость – 2 тысячи машино-мест. Парковку и терминал А будет соединять крытый переход. Ввести в эксплуатацию объект запланировано в 2022 году.