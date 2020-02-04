РИАМО - 4 фев. В январе к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Подмосковье Владимиру Головневу поступило 178 обращений, два из них – через аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, 149 – из общественных приемных в муниципалитетах, остальные поступили напрямую к бизнес-омбудсмену, говорится в сообщении пресс-службы регионального бизнес-омбудсмена.

В январе чаще всего предприниматели в своих обращениях акцентировали внимание бизнес-омбудсмена на деятельности органов местного самоуправления – 43,5%, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и государственных органов Московской области – в 30,4% и 26,1% случаев соответственно.

«В частности, деятельности правоохранительных органов касалось почти 22% из всех поступивших в этом месяце обращений (21,7%), нестационарной торговли – 21,7%, нарушений в сфере государственных и муниципальных закупок – 21,7%, административных барьеров – 13%, контрольно-надзорных органов – 13%», - сказал Головнев.

Он добавил, что руководители общественных приемных уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области также на постоянной основе консультируют, оказывают бесплатную юридическую помощь, информационную и методическую поддержку предпринимателей по вопросам организации и ведения бизнеса, участия в программах поддержки малого и среднего предпринимательства и многим другим вопросам.

Головнев уточнил, что наиболее активно такая работа в прошедшем месяце проводилась в Солнечногорске, Павловском Посаде и Люберцах.