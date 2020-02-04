РИАМО - 4 фев. В Подмосковье крупнейший завод-производитель сухих кормов для домашних животных получил предписание с требованием обустроить выезд с завода, действие предписания удалось продлить, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнева.

Обращение владельца завода к бизнес-омбудсмену касалось продления сроков действия предписания Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Центрального МУГАДН). Завод обязали обустроить выезд, примыкающий к трассе А-107.

«На момент получения предписания, которое содержало требование об устранении нарушений технического регламента Таможенного союза и государственных стандартов, завод выполнил значительный объем работ, в том числе была получена большая часть технической и разрешительной документации из различных инстанций, заключены необходимые соглашения, получены согласования и заключены договоры на выполнение проектных и кадастровых работ, а также выделены деньги на строительство», — сказал Головнев.

Он добавил, что на этом этапе возникли обстоятельства, которые не позволили завершить устранение нарушений в установленные сроки.

По ходатайству руководства завода срок действия предписания был продлен еще на 2 месяца, но это не решало ситуацию. При этом Центральное МУГАДН вынесло предупреждение о ликвидации примыкания в случае, если его обустройство не будет завершено в указанный срок. Переписка с проектными учреждениями и владельцем автодороги продолжалась, появлялись различные причины, препятствующие проведению строительных работ.

Таким образом, по независящим от руководства завода обстоятельствам, а именно по причине содержащихся в первоначально выданных технических условиях критических ошибок, препятствующих выполнению работ, завод не имел возможности исполнить требования предписания в установленные сроки.

«В этой истории совершенно очевидно, что изначально в контролирующих органах не принимали во внимание различные обстоятельства, связанные с получением согласований, не позволяющих приступить к строительным работам. Плюс к этому устанавливались трудно реализуемые сроки», — подчеркнул Головнев.

Он добавил, что угроза ликвидации примыканий, въезда-выезда, ведущих на территорию завода, неминуемо привела бы к остановке производственного процесса, срыву поставок по договорам и в итоге к значительным убыткам. Это могло стать причиной разорения и ликвидации успешного предприятия, которое является сегодня одним из крупнейших налогоплательщиков Московской области, к тому же обеспечило рабочими местами более 120 человек.

По ходатайству бизнес-омбудсмена Подмосковья Центральное МУГАДН продлило срок исполнения предписания в общей сложности до 12 месяцев.

В итоге строительство съезда к заводу успешно завершили в конце 2019 года с соблюдением всех технических требований. Претензии к ЗАО «Рускан» отсутствуют.