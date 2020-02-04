РИАМО - 4 фев. До конца текущего года в столице отремонтируют 87 отделений «Почты России» по всему городу, отремонтированные почтовые офисы будут отвечать всем требованиям современного сервиса, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

«После ремонта 33 отделения связи будут соответствовать системе нового формата. Клиенты получат почтовые, финансовые и коммерческие услуги в полном объеме. В почтовых офисах оборудуют комфортный, современный клиентский зал, а также удобные и светлые производственные помещения, выдержанные в едином корпоративном стиле. Залы укомплектуют креслами и столами, системой электронной очереди и платежными терминалами. Клиенты смогут приобрести газеты и журналы, книги, канцелярские товары», – говорится в сообщении.

В специально оборудованной зоне можно будет выбрать и купить марки, открытки, конверты, брендированную продукцию и другие почтовые товары.

Отделения нового формата появятся как в центре столицы, так и в спальных районах города.

53 отделения из списка оборудуют в соответствии с требованиями государственной программы «Доступная среда». Планируется оснастить почтовые офисы полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей: пандусы, кнопки вызова, специальные тактильные элементы, включая таблички с режимом работы с использованием шрифта Брайля, место для предоставления услуг колясочникам.

В случае необходимости работники почты окажут необходимую помощь маломобильным клиентам внутри отделения для получения необходимых почтовых услуг. В эти помещения разрешено входить с собаками-поводырями.

Также планируется произвести ремонт фасадов некоторых зданий, где располагаются отделения, ремонт кровли и инженерных систем.

«Столичные отделения почтовой связи меняются. Мы стараемся внедрять новые технологии, разрабатывать новые услуги для удобства наших клиентов. Также важно и место, где эти услуги граждане получают. Поэтому мы в этом году планируем вывести на новый уровень рекордное количество отделений связи», - сказал директор УФПС Москвы Дмитрий Адушев.