РИАМО - 4 фев. Врачи диагностического отделения Каширской центральной районной больницы в Подмосковье столкнулись с редким случаем – к ним поступил пациент с застрявшим в кишке лавровым листом, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Пациент обратился в больницу с сильными болями в животе. Чтобы разобраться в причинах, врачи решили провести гастроскопию.

«При проведении обследования специалисты отделения обнаружили, что в двенадцатиперстной кишке пациента застрял большой лавровый лист. Он резал слизистую и давал сильные боли», - отмечается в сообщении.

Медики оперативно удалили из кишки инородное тело. После операции пациента отпустили под амбулаторное наблюдение в поликлинике.