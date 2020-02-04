РИАМО - 4 фев. В соответствии с вступившими в силу поправками в Бюджетный кодекс РФ штрафы за нарушения земельного законодательства теперь будут поступать в бюджеты муниципальных образований по месту нарушений, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

В новой редакции кодекса прописано, что все штрафы за административные правонарушения, выявленные должностными лицами органов муниципального земельного контроля, будут перечисляться в бюджеты муниципальных образований, которые осуществляют финансирование их деятельности.

«Ранее штрафы по итогам муниципального контроля зачислялись в бюджеты тех муниципальных районов или городских округов, где находились орган или должностное лицо, принявшее решение о наложении штрафа. Так, например, штраф, обнаруженный на территории городского округа Солнечногорск, но рассмотренный отделом Россельхознадзора городского округа Истра, уходил в бюджет Истры. По новому кодексу данный штраф будет перечисляться в бюджет Солнечногорска», - пояснил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Он отметил, что штрафы за нарушения земельного законодательства представляют собой достаточно крупные суммы.

«Так, в 2018 году по итогам мероприятий муниципального земельного контроля были наложены штрафы на общую сумму 59,7 миллиона рублей, в 2019-м – на сумму 73,1 миллиона рублей. Учитывая положительную динамику, можно предположить, что в 2020 году бюджеты муниципалитетов Московской области могут пополниться на сумму более 70 миллионов рублей за счет нарушителей земельного законодательства», - заключил Коган.