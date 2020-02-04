РИАМО - 4 фев. Новые интерактивные уровни появились в мобильной игре DME Live 2.0, которую выпустил столичный аэропорт Домодедово, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Любой желающий может бесплатно скачать мобильное приложение в AppStore и Google Play и попробовать себя в управлении одной из крупнейших авиагаваней России», - говорится в сообщении.

Теперь в игре 34 уровня с разными типами заданий и степенью сложности. Реалистичности игровому процессу добавляет смена дня и ночи, а также времен года. Кроме того, в приложение добавили сезонные патчи: например, в Новый год на аэродром может прилететь Дед Мороз на санях, а на Хэллоуин – летучие мыши.

Симулятор отражает жизнь аэропорта в режиме реального времени. Игроку предлагается скоординировать работу аэродромных служб и обеспечить обслуживание воздушных судов: заправку самолета, перевозку пассажиров, доставку бортового питания, загрузку и выгрузку багажа.

Кроме того, в зависимости от уровня сложности изменяется скорость игры – повышается интенсивность воздушного движения и появляются новые задачи.