РИАМО - 4 фев. В общественном транспорте Московской области могут появиться информационные стикеры, сообщающие пассажирам о том, что они имеют право бесплатного проезда при неработающем картоприемнике, сообщил журналистам координатор федерального проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия» по Московской области Шерзод Атаев.

Активисты проекта совершили рейд по проверке нарушения прав граждан при поездке на общественном транспорте. Проверка показала, что на некоторых маршрутах не работают картоприемники. А людей, не имевших наличные средства, заставляют переводить деньги на банковский счет или вовсе высаживают из транспорта.

«Партия «Единая Россия» выходит с инициативой, что на каждом автобусе, общественном транспорте должен быть наклеен информационный стикер о том, что если не работает картоприемник, то проезд бесплатный», - сказал Атаев.

Он добавил, что инициатива предполагает наличие административной ответственности, если такие стикеры не будут наклеены.

По его словам, планируется приступить к рассмотрению этой инициативы в ближайшие дни. А сами изменения в законодательство Московской области будут приняты уже в этом году.

«Я уверен, что эти изменения пойдут на благо пассажирам Московской области. Они смогут более комфортно передвигаться на общественном транспорте», - добавил Атаев.