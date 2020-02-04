РИАМО - 4 фев. Снегопад в Московском регионе не повлиял на график движения поездов «Аэроэкспресс» по всем маршрутам, составы курсируют в соответствии с расписанием, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы компании «Аэроэкспресс».

«Компания регулярно предпринимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного движения и комфортного обслуживания пассажиров в поездах и терминалах вне зависимости от погодных условий», - подчеркнул собеседник агентства.

Ознакомиться с графиком движения поездов можно на сайте «Аэроэкспресса» и в мобильном приложении, а также по телефонам горячей линии: 8-800-700-33-77 и 8 (495) 663-84-10. Необходимую информацию сообщат и сотрудники компании в терминалах.

В Московский регион пришло похолодание, осадки перешли в фазу снега. На неделе морозы будут крепчать, и к 6 февраля столбики термометров приблизятся к отметке около минус 10 градусов ночью и не выше минус 5 градусов днем. Пик похолодания придется на выходные.