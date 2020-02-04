РИАМО - 4 фев. В Подмосковье в ночь на вторник столбик термометра показал отрицательные температуры, для борьбы с гололедом было обработано 24,8 миллиона квадратных метров территорий, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства региона.

В Подмосковье действует регламент по борьбе с гололедом.

«В целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций во время гололедицы во всех муниципальных образованиях должны быть назначены ответственные дежурные от администрации в должности не ниже начальника управления, курирующего направление благоустройства. Также необходимо обеспечить дежурство людей и техники, регулярную обработку противогололедными материалами точки притяжения, такие как общественные пространства и дворовые территории», – говорится в сообщении.

В первую очередь внимание при обработке уделяется пешеходным дорожкам и тротуарам.

«В такую погоду важна своевременная уборка снега, не должны допускаться уплотнения снежных масс. С этим отлично справляется приложение по контролю за содержанием дворов», – добавил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Во вторник были организованы проверки в городских округах Балашиха, Орехово-Зуевском, Котельники, Красногорск, Красноармейск, Люберцы. По итогам выезда городской округ Люберцы показал наилучшие результаты.

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