РИАМО - 4 фев. Согласно данным портала «ТурСтат», в 2019 году Московская область стала самым посещаемым туристами регионом России, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

«Рейтинг представлен по результатам анализа посещаемости туристами городов и регионов России в 2019 году по информации городских и региональных администраций и оценок 2019 года», — говорится в сообщении.

Подмосковье в прошлом году посетили 22 миллиона туристов. Это на 17,5% больше, чем в 2018 году.

На втором месте в списке Краснодарский край – 17 миллионов, далее идет Крым (7,7 миллиона), Ленинградская область (более 5 миллионов), Приморский край (более 5 миллионов).

В рейтинге городов первое место заняла Москва, далее расположились Санкт-Петербург и Сочи.

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