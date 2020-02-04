РИАМО – 4 фев. «Почта России» сообщила о решении совета директоров назначить генеральным директором компании Максима Акимова, передает ТАСС.

Акимов - бывший вице-премьер, отвечавший в правительстве за сферы связи, транспорта и цифровой экономики. Гендиректором почтового оператора Акимов будет пять лет.

«Также совет директоров принял решение прекратить трудовой договор с предшественником Акимова Николаем Подгузовым, который возглавил «Почту России» в середине 2017 года», - добавляется в сообщении.

Подгузов завершил работу на посту главы «Почты России» во вторник.