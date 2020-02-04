РИАМО - 4 фев. Посетителями Студенческого фестиваля предпринимательства в Москве стали более 15 тысяч человек, на нем выступили Тина Канделаки, Сергей Шнуров, а также известные бизнесмены, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Фестиваль прошел в столичном Дворце спорта «Мегаспорт». Участников ждали мастер-классы, лекции и паблик-токи, посвященные открытию своего дела, общение с известными бизнесменами и работа над собственными проектами вместе с экспертами-наставниками.

«Фестиваль получился очень насыщенным, а главное – прикладным. Ребята знакомились с лучшими практиками, разбирали реальные кейсы, общались с успешными бизнесменами и делились с ними своими идеями. И какими! Одна из студенческих команд представила здесь систему, которая позволит сделать из любой машины беспилотник. Эта разработка впечатлила и сверстников, и экспертов», – сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Команды получили возможность развить свою идею под руководством успешных предпринимателей и получить их экспертную оценку. Всего поступило 265 заявок, причем не только из Москвы и Московской области, а еще из Санкт-Петербурга, Астрахани, Новгорода, Ставрополя, Тюмени, Екатеринбурга. В шорт-лист попали 50 предложений.

Наставниками в этом проекте стали сооснователь сети гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент, сооснователь CarPrice Эдуард Гуринович, основатель и управляющий сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров, основатель и директор банка для предпринимателей «Точка» Борис Дьяконов, ресторатор и основатель холдинга Perelman People Владимир Перельман.

О мотивации и профессиональном росте, об управленческой эффективности и креативе в бизнесе рассказали звездные спикеры – Тина Канделаки, Сергей Шнуров и Екатерина Варнава.

«Число участников этого мероприятия лишний раз говорит о том, что тема предпринимательства является более чем актуальной в молодежной среде. А поскольку сегодняшняя молодежь – это те, кто будет в будущем обеспечивать развитие инновационной экономики, мы стараемся способствовать предпринимательской грамотности и поддерживать молодых бизнесменов», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Фестиваль открыл новый сезон проекта «Бизнес-уикенд». Для большей эффективности проект претерпел некоторые изменения. Чтобы опробовать новую систему, в первом полугодии сначала будет проходить 20 вводных тренингов по районам Москвы.

Затем начнутся четыре углубленных тренинга по поиску ниши, наиболее мотивированные участники которых перейдут в пре-акселератор, рассчитанный на 1 тысячу человек. Он будет включать шесть занятий, а также самостоятельную индивидуальную и групповую работу. Затем участники, зарегистрированные как субъекты МСП, будут заниматься в акселераторе.

«По предварительным оценкам, акселератор пройдет порядка 300-450 человек, а лучшие смогут презентовать свои проекты перед инвесторами», — заключил Фурсин.