РИАМО - 4 фев. Депутаты Мосгордумы, представители городских департаментов и «Мосводостока» обсудят вопросы, связанные с бесхозными прудами в столице, сообщил во вторник председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

«Действительно, такая проблема в городе есть. Есть те пруды, на которые не оформлены права города. Есть те пруды, у которых не определен баланс содержания. Нам, безусловно, здесь нужно наводить порядок», - сказал Орлов в ходе круглого стола в Мосгордуме.

Он отметил, что совместно обсудить данную проблему планируют комиссия по городскому хозяйству и жилищной политике, комиссия по экологической политике, комиссия по градостроительству, государственной собственности и землепользованию при участии представителей «Мосводостока», департамента ЖКХ и департамента городского имущества.

На круглом столе в столичном парламенте обсудили планируемые мероприятия по охране прудов в Северо-Восточном округе Москвы. Участники рассмотрели проекты комплексных мероприятий по охране Ясного, Кольского, двух Лазоревых и Капустинского прудов.

«В 2020 году «Мосводосток» проведет работы по ремонту водоемов, расположенных в Северо-Восточном округе – это Ясный, Капустинский, Лазоревый и Кольские пруды», - сказал заместитель генерального директора ГУП «Мосводосток» Владимир Яворский.

Всего «Мосводосток» обслуживает 250 столичных водоемов, 17 из которых расположены на территории Северо-Восточного округа. Предприятие постоянно проводит мониторинг состояния водных объектов, по результатам которого определяется необходимость их ремонта или реконструкции.