РИАМО - 4 фев. Москвичи смогут получить с помощью госуслуг сведения о трудовой деятельности в ближайшее время, рассказала директор ГБУ «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг Москвы» Ольга Фефелова.

«Сегодня вышло постановление, где говорится, что мы обязаны будем предоставлять услугу по предоставлению сведений о трудовой деятельности граждан. Мы готовимся к этой услуге и в ближайшее время начнем ее оказывать», - сказала Фефелова в интервью телеканалу «Москва 24».

По ее словам, еще одним наводнением в этом году станет прием заявлений граждан на социальное обслуживание особо нуждающимся категориям, людям, которым необходима постоянная помощь дома.

Также директор МФЦ Москвы напомнила, что у москвичей появилась возможность открывать доступ к медицинским картам через портал госуслуг.

«Конечно, центры госуслуг не стоят в стороне в этом случае, потому что не каждый гражданин может это сделать. Мы помогаем разобраться в этой услуге, мы помогаем разобраться в том, какой документ нужно приложить в этом случае к заявлению, чтобы получить полный доступ», - рассказала Фефелова.