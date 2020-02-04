РИАМО - 4 фев. Центр организации дорожного движения столичного правительства призвал автомобилистов быть аккуратными за рулем в условиях снегопада.
В Московский регион пришло похолодание. На неделе морозы будут крепчать, и к 6 февраля столбики термометров приблизятся к отметке около минус 10 градусов ночью и не выше минус 5 градусов днем. Пик похолодания придется на выходные.
В условиях снегопада рекомендуется пользоваться общественным транспортом, парковать личные авто в гараже. Пешеходам следует быть внимательными при переходе проезжей части.
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