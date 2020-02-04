РИАМО - 4 фев. С момента открытия павильона Московских центральных диаметров в столице свыше 150 тысяч человек попробовали себя в роли машиниста поезда «Иволга» с помощью очков виртуальной реальности, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Каждый гость может посетить кабину машиниста полноразмерного макета поезда «Иволга». Она максимально воспроизводит настоящую, и каждая деталь в ней проработана до мелочей.

«В кабине поезда установлены очки виртуальной реальности, которые позволяют всем желающим совершить путешествие по маршрутам МЦД-1 Белорусско-Савеловский и МЦД-2 Курско-Рижский. Это самый популярный аттракцион в павильоне, особенно среди детей», – говорится в сообщении.

Посетитель может сам выбрать диаметр и скорость движения электрички. При этом пейзаж за окном аналогичен настоящему, расположенному вдоль станций МЦД.

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