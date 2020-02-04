РИАМО - 4 фев. Власти столицы согласовали установку шумозащитных экранов на пересечении эстакады Третьего транспортного кольца (ТТК) с Большой Переяславской улицей, говорится в сообщении пресс-службы москв реставтизы.

Вопросам безопасности и комфорта граждан в столице уделяют особое внимание. Вдоль больших дорог устанавливаются шумозащитные экраны. Они защищают от постороннего шума и загрязнения жилую застройку.

«В Мещанском районе планируется размещение защитных элементов на пересечении эстакады Третьего транспортного кольца с Большой Переяславской улицей», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Высота защитных элементов составит 4,5 метра. Работы будут производиться на проезжей части ТТК при сохранении проезда в направлении Краснопрудной улицы шириной не менее 9,75 метра.