РИАМО - 4 фев. Завершен первый этап реставрации здания кинотеатра «Художественный», закончить комплексную реставрацию планируют уже в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Реставраторы привели в порядок кирпичную кладку внутренних стен, демонтировали поврежденную штукатурку фасадов. Также смонтированы монолитные железобетонные конструкции и стальные фермы над главным кинозалом.

«Завершился первый этап реставрации. Усилены все конструкции, а также дверные и оконные проемы, <…> завершены работы по устройству перекрытий кровли и монтажу его покрытия», — сказал глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, полным ходом идут работы по монтажу внутренних инженерных систем, ремонту и восстановлению кирпичных стен со стороны фасадов и реставрации лепного декора. Завершить комплексную реставрацию памятника архитектуры планируют уже в этом году.

Емельянов отметил, что проект реставрации полностью учитывает архитектурную уникальность строения и необходимость приспособить его под современные нужды кинотеатра. Работы по реставрации и воссозданию штукатурного слоя начнут весной.

Кинотеатр «Художественный» является одним из самых известных зданий в Москве. Это было первое в городе здание, предназначенное и оборудованное именно для показа фильмов.