РИАМО - 4 фев. В мобильной библиотеке ЦППК в январе зарегистрировалось более 2 тысяч новых пользователей, а за праздники, с 1 по 8 января, пассажиры скачали более 4 тысяч книг, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Сейчас 66,5 тысяч пассажиров читают книги российских и иностранных авторов с помощью мобильного приложения «Расписание и билеты ЦППК», - говорится в сообщении.

Список книг, которые доступны для скачивания в библиотеке, обновился в начале января. Появились популярные классические произведения и современные бестселлеры.

Самими популярными книгами по итогам месяца стали книги для саморазвития. Так, наибольшим интересом пользовались книги, посвященные межличностному общению и эмоциональному интеллекту.

Востребованными среди читателей стали книги «Сила воли не работает. Пусть твое окружение работает вместо нее» Бенжамина Харди, «Как рождаются эмоции» Лизы Барретт, «Практика радости. Как управлять гневом» Тита Нат Хана.

В октябре 2018 года в приложении ЦППК появилась мобильная библиотека. Она создана в партнерстве с сервисом «ЛитРес». Для читателей доступны 100 книг российских и иностранных авторов. Их можно бесплатно скачивать и читать в удобное время. Каждые три месяца список книг обновляется.

Приложение «Расписание и билеты ЦППК» можно скачать в AppStore и Google Play.