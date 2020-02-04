РИАМО - 4 фев. В Москве за 2019 год в реорганизуемых промышленных зонах ввели в эксплуатацию 4,3 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе порядка 2 миллионов «квадратов» жилья, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

При этом главным проектом редевелопмента промзон в Москве по итогам прошлого года стало обновление территории бывшего завода АМО «ЗИЛ». Там планируется возвести порядка 6 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе 3,6 миллиона квадратных метров жилья.

«Редевелопмент бывших производственных территорий, который часто предусматривает снос неиспользуемых корпусов, позволяет нам создавать на их месте новую удобную и доступную городскую среду, которая существенно повышает качество жизни в этих районах», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В чсило важных проектов по реорганизации промышленных зон вошли территории завода «Серп и Молот», промзон «Грайвороново» и «Востряково».