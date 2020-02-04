РИАМО - 4 фев. Недалеко от усадьбы Тимохово в городе Видное Ленинского округа Подмосковья построят четырехзвездочный гостиничный комплекс, в нем будет 144 номера, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Объем инвестиций в проект гостиницы составит 758 миллионов рублей.

«В рамках инвестпроекта будет построен четырехзвездочный гостиничный комплекс на 144 номера с инфраструктурой для отдыха и деловых мероприятий. <…> В гостинице будет создано 150 новых рабочих мест», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Подмосковье также поддержит проект льготными ставками по налогам на прибыль и имущество. В то же время за 10 лет проект принесет в региональный бюджет 222 миллиона рублей отчислений.

Предполагается, что отель создаст хорошие инвестиционные перспективы и будет ориентирован на самые разные целевые группы. Одним из важных аспектов успешности проекта станет транспортная доступность Видного — одна из самых высоких среди подмосковных городов. Это привлечет в гостиничный комплекс деловую аудиторию, которая сможет воспользоваться обширными конференц-возможностями нового комплекса.