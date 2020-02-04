РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. Соревнование по мотокроссу на «Приз имени Валерия Павловича Чкалова» пройдут в деревне Бородино Мытищ 8 февраля, говорится в сообщении центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны Российской Федерации.

«8 февраля 2020 года автомобильно-мотоциклетный клуб Федеральной службы охраны РФ в 8-ой раз проведет соревнование по мотокроссу на «Приз имени Валерия Павловича Чкалова». Соревнование будет проводиться по 5 классам («Открытый» шипы; «Открытый» без шипов; 125 сантиметров 3 шипы; 750 сантиметров 3 «мотоциклы с колясками» без шипов; «Юноши» шипы), в котором примут участие мотокроссмены из 11 регионов России», – отмечается в материале.

Место проведения мероприятия: мототрек клуба «Галлакс» в деревне Бородино, городской округ Мытищи.