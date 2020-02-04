РИАМО - 4 фев. В Москве завершили капитальный ремонт гематологического корпуса (№1) городской клинической больницы имени Боткина, пациенты с заболеваниями крови в обновленном копрусе смогут получать лечение мирового уровня, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Боткинская больница – крупнейший городской стационар, модернизация которого является одной из приоритетных задач развития столичного здравоохранения. За последние годы мы здесь открыли региональный сосудистый центр, центр трансплантации органов и тканей, Московский городской офтальмологический центр и Симуляционный центр, который является крупнейшим центром повышения квалификации врачей», - рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он также подчеркнул, что на базе обновленного корпуса заработает уникальное отделение трансплантации костного мозга. Также будет функционировать собственный банк и криохранилище клеточного материала.

В будущем, по словам градоначальника, будут обновлены и другие корпусы Боткинской больницы. Кроме того, планируется возвести новое приемное отделение экстренной медицинской помощи.

«В результате Боткинская больница сможет работать по самым высоким мировым стандартам», – отметил Собянин.

Гематологический корпус больницы построили еще в 1909 году. К началу 2010-х годов условия оказания медпомощи в нем уже не отвечали современным требованиям качества и комфорта. Капремонт проводили здесь в период с 2015 по 2020 год. Общая площадь работ составила 8,9 тысячи квадратных метров. В обновленном корпусе установили 120 коек круглосуточного стационара и 1,1 тысячи единиц современного медицинского оборудования.

«В новом корпусе будет организован полный цикл онкогематологической помощи – от диагностики до проведения высокотехнологичных операций по трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток пациентам, нуждающимся в этом виде лечения», - добавляется в материале.

В будущем планируется увеличить мощность трансплантационного отделения, планируется довести до 150 трансплантаций в год. Также в планах создание условий для проведения длительной и интенсивной иммуносупрессивной терапии у редкой группы пациентов с апластической анемией.

Гематологический корпус после капитального ремонта планируют ввести в эксплуатацию в марте 2020 года. Он станет основной клинической базой Московского городского гематологического центра, действующего на базе Боткинской больницы.