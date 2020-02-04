РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 фев. В городской клинической больнице Мытищ провели обследования в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями, сообщается в Instagram-аккаунте Мытищинской ГКБ.

Во вторник в МГКБ в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями прошло сразу несколько акций.

«В консультативно-диагностическом отделении перинатального центра сотрудницы Контрольного управления администрации горокруга прошли скрининговое обследование на выявление новообразований. Рак молочных желез – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин. Успешность лечения зависит от стадии, на которой была обнаружена болезнь. Поэтому важно обнаружить заболевание, как можно раньше, считают специалисты», – говорится в сообщении.

В этот же день на базе поликлиники №2 специалисты «Центра здоровья» Сергей Лоиков и Александр Метлош рассказали о профилактике онкологических заболеваний, осмотрели пациентов, провели индивидуальные консультации. Курильщиков обследовали на аппарате «Смокелайзер». С помощью газоанализатора, прибора для определения концентрации угарного газа в выдыхаемом воздухе, у одного пациента были выявлены превышенные показатели. Он был направлен на дообследование.

На мероприятии присутствовали студенты медицинского колледжа, им показали фильм и прочитали лекцию. Всем пациентам МГКБ врачи напоминают о прохождении диспансеризации. Как отмечают специалисты, чаще всего онкологические заболевания выявляются именно при прохождении маммографии, ПСА-исследованиях и при сдаче анализа кала на скрытую кровь.