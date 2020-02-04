РИАМО - 4 фев. Звание «Почетный донор России» за минувший год в Московской области получили 456 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Донорское движение в Подмосковье уверенно набирает обороты, вместе с этим растет и число почетных доноров. На это звание могут претендовать люди с активной жизненной позицией, сдавшие на безвозмездной основе более 40 раз цельную кровь или более 60 раз плазму крови», – сказала главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

В 2018 году почетным знаком наградили 370 жителей региона.

Почетные доноры России и СССР, проживающие в Подмосковье, имеют право на федеральные и региональные льготы. В частности, им доступна медпомощь без очереди, первоочередное право на льготные путевки в санатории.

Также им предоставляется ежегодная денежная выплата, бесплатный проезд на городском наземном транспорте Подмосковья и Москвы, а также другие меры поддержки.