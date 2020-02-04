РИАМО - 4 фев. В рейтинге портала «ТурСтат», составленном на основе данных сервиса бронирования «Санатории-России.рф», подмосковные учреждения заняли четвертое место, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

В рейтинге регионов, популярных для санаторно-курортного, оздоровительного и лечебного отдыха в 2019 году, Подмосковье обошло Башкортостан, Алтай, Самарскую, Ленинградскую, Ярославскую и Тульскую области.

«По данным рейтинга, для оздоровительного отдыха в санаториях в 2019 году россияне приобретали санаторные путевки в среднем на 10-12 дней. Тренд 2019 года отдыха в санаториях России — это рост популярности туров выходного дня для отдыха на 1-3 дня в санаториях в выходные и праздничные дни», - отмечается в материале.

По итогам прошедшего года спрос на отдых в санаториях Московской области вырос на 4%.

В рейтинге самых популярных направлений санаторного отдыха лидерами стали Краснодарский край, Ставрополье и Крым.

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