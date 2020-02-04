РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 фев. Акция «ЕГЭ для родителей» пройдет в кадетской школе подмосковных Люберец 8 февраля, принять участие в ней смогут все желающие, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Приглашаем всех желающих – родителей, бабушек и дедушек, выпускников прошлых лет – 8 февраля принять участие в традиционной акции по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Вы сможете проверить свои знания по русскому языку или математике», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что акция начнется в 9:30 в кадетской школе. Всем, кто придет на экзамен, нужно взять с собой паспорт и черную гелевую ручку.