РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 фев. Акция «ЕГЭ для родителей» пройдет в кадетской школе подмосковных Люберец 8 февраля, принять участие в ней смогут все желающие, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.
«Приглашаем всех желающих – родителей, бабушек и дедушек, выпускников прошлых лет – 8 февраля принять участие в традиционной акции по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Вы сможете проверить свои знания по русскому языку или математике», – сказал Ружицкий.
Он добавил, что акция начнется в 9:30 в кадетской школе. Всем, кто придет на экзамен, нужно взять с собой паспорт и черную гелевую ручку.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест
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Пройдите тест с вопросами из ЕГЭ по русскому языку и проверьте свою грамотность.
Можно строить дома по берегам рек, но при(том) условии, что(бы) вода оставалась чистой.
При(виде) осеннего леса замирало сердце, (на)встречу дул легкий ветерок.
(В)след за баржей тянулись широкие баркасы, (до)верху нагруженные арбузами.
Из(за) болезни я не был в школе месяц и (в)следствии этого очень отстал.
Сдашь ли ты ЕГЭ по русскому языку? Тест (8/15)
Выберите сочетание цифр, которое означает правильную расстановку запятых в предложении: Во времена Пушкина картинная галерея Эрмитажа (1) помещавшаяся на средних этажах (2) двух примыкавших к Зимнему дворцу (3) зданий (4) занимала около 40 залов.
Какое из слов нужно поставить вместо пропуска в предложении?
… индивидуальность ученого проявляется так же, как индивидуальность архитектора, стремящегося к общей цели в рамках решения своей утилитарной задачи.
Выберите сочетание цифр, которое означает правильную расстановку запятых в предложении:
Бессмертная греческая традиция (1) главная особенность (2) которой (3) неразрывно связана с углубленным интересом к человеку (4) была воспринята древнерусскими мастерами.
Вам не страшен ЕГЭ по русскому языку. Видимо, вы совсем недавно штудировали учебники, или у вас природная грамотность. В любом случае, не забудьте сказать спасибо своей школьной учительнице по русскому.
Вы смогли бы набрать необходимый минимум для того, чтобы получить аттестат. Но репетитор бы вам точно не помешал. Правда, времени на подготовку почти совсем не осталось. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
Либо вы напрочь забыли все, что изучали в школе, либо переволновались. Если бы вам предстояла сдача ЕГЭ по русскому языку, вы бы его провалили. В любом случае, чтобы избежать досадных ошибок в рабочей переписке и соцсетях, вам стоит повторить правила.
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