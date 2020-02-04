РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 4 фев. Во вторник в Подольске прошла встреча представителей регионального оператора «МСК-НТ» и жителей микрорайонов Стрелковский и Лаговский, на которой жителям рассказали об изменившихся тарифах на вывоз мусора и раздали договоры, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница регоператора.

Компания ООО «МСК-НТ» регулярно проводит информационно-разъяснительную работу с жителями Чеховского кластера. Во вторник состоялась встреча со старостами сельских населенных пунктов городского округа Подольск. Жители деревень Агафоново, Услонь, Холопово, Бяконтово, Борисовка, Ордынцы, Плещеево, Стрелково и других, относящихся к микрорайонам Стрелковский и Лаговский, смогли задать свои вопросы представителю компании ООО «МСК-НТ». Мероприятие прошло в здании администрации поселка Быково микрорайона Стрелковский.

«Некоторые подольчане обратились с просьбой получить договор с региональным оператором на бумажном носителе. Их просьба была удовлетворена. Кроме того, также прозвучало множество вопросов о контейнерных площадках, льготах на услугу «Обращение с ТКО» и об изменившихся нормативах на вывоз мусора», – сказала сотрудница.

Она напомнила, что 20 января 2019 года по распоряжению министерства ЖКХ Московской области утвердили новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов для индивидуальных жилых домов региона. Подробнее о тарифах можно узнать на сайте компании.