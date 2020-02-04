РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 фев. В нескольких деревнях и селах Домодедова 5 февраля на несколько часов отключат свет, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ по замене силового трансформатора ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: деревня Котляково», – говорится в сообщении.

В данном населенном пункте свет отключат на два часа в промежуток времени с 10:00 до 17:00.

Также без света останутся жители деревень Курганье, Акулинино, на улице Владимирская в деревне Бехтеево, селе Успенское, а также частично в селе Лобаново. Свет там могут отключить также на два часа в промежутке времени с 9:00 до 17:00.