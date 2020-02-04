РИАМО – 4 фев. Журналист Александр Гордон, который будет вести вместе с Ксенией Собчак новую передачу «ДокТок», не бросает работу с Юлией Барановской в программе «Мужское/Женское», сообщает Газета.ru.

Как признался Гордон, его ждет насыщенный рабочий график на Первом канале.

«С недавнего времени «Мужское/Женское» выходит по два выпуска в день, и по моим скромным подсчетам, вместе с «ДокТок» у меня будет получаться до 12 эфиров в неделю. Но тем интереснее решать неисполнимые задачи. В мои годы – это настоящий вызов, так почему бы не попробовать!» — сказал Гордон.

Первый выпуск программы «Док-Ток» выйдет на Первом канале 10 февраля. Вечернее шоу посвящено громким историям.

Программа будет выходить с понедельника по четверг в 22:30. Ксения Собчак и Александр Гордон будут сменять друг друга в роли ведущих.