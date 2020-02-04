РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 фев. В феврале в Домодедове пройдут личные приемы граждан представителями министерств Московской области, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«5 февраля с 10:00 до 13:00 – министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области (проведет прием - ред.)», – говорится в сообщении.

10 февраля прием проведет министерство имущественных отношений Московской области; 14 февраля – министерство здравоохранения; 21 февраля – министерство экономики и финансов; 28 февраля – Государственное юридическое бюро по Московской области.

Все встречи пройдут с 10:00 до 13:00.

Прием будет осуществляться в помещении общественной палаты Домодедова по адресу: улица Каширское шоссе, дом №70, офис 303 (2 этаж).

За день до приема необходимо зарегистрироваться по телефону: 8(496)794-18-66.