РИАМО - 4 фев. По иску подмосковного Минэкологии в Павловском Посаде взыскали 1,5-миллионный ущерб с незаконного недродобытчика, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Павлово-Посадский городской суд вынес решение о возмещении вреда, причиненного недрам в результате незаконной добычи песка вблизи деревни Демидово.

«Ранее инспекторы эконадзора установили, что гражданин с помощью спецтехники добывал и вывозил песок для дальнейшей реализации. Маркшейдерские исследования показали, что всего на площади свыше 10 тысяч квадратных метров было извлечено более 6 тысяч кубометров полезных ископаемых», – говорится в сообщении.

Лицензии на данный вид деятельности гражданин не имел. За незаконное пользование недрами нарушитель был оштрафован.

Ему также предъявили для возмещения ущерб на сумму 1,56 миллиона рублей. В настоящее время вся сумма взыскана в доход городского округа Павловский Посад.