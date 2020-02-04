РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 фев. В подмосковном Подольске агентство недвижимости оштрафовали на 1 миллион рублей за незаконную передачу денежных средств должностному лицу Росреестра в обмен на лояльность и ускорение регистрационных действий, сообщил «РИАМО в Подольске» помощник городского прокурора Подольска Андрей Орешкин.

Следственный отдел по городу Подольск ГСУ СК Московской области расследовал ряд уголовных дел в отношении должностных лиц Подольского отдела Росреестра, одного из них осудили. Материалы из его уголовного дела выделили и направили в прокуратуру для проверки. В ходе проверки выяснилось, что директор и риелтор агентства недвижимости на протяжении почти 1,5 лет передавали денежные средства должностному лицу Росреестра за совершение действий их юрлица, в том числе для ускорения регистрационных действий, лояльное отношение к представленным документам и прочие услуги.

«В общей сложности за указанный период времени они передали сотруднику Росреестра более 800 тысяч рублей. При этом регистрация одного дела оценивалась в сумму от 3 до 5 тысяч рублей. Такие действия образуют административную ответственность, предусмотренную статьей 19. 28 административного Кодекса РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица)», – сказал Орешкин.

По его словам, по материалам дела мировой судья признал агентство недвижимости виновным и назначил его юридическому лицу наказание в виде штрафа размером в 1 миллион рублей. Агентство с этим решением не согласилось и обжаловало его. Подольский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу с участием городской прокуратуры и установил, что решение вынесено законно, оставил его в силе. Наказание в виде штрафа вступило в законную силу и было оплачено виновным юридическим лицом в добровольном порядке.