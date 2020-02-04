РИАМО - 4 фев. В столичном парке «Зарядье» отменили большой концерт в честь китайского Нового года с участием Национального драматического театра оперы и танца Китая, сообщается на сайте парка.

«Концерт отменен по независящим от концертного зала причинам», – говорится в сообщении.

Мероприятие должно было состояться вечером 13 февраля.

Созданный более полувека назад Китайский традиционный оркестр участвует в представлении оперных и балетных спектаклей. Оркестр завоевал множество призов международных и национальных конкурсов.

В конце 2019 года в Китае произошла вспышка коронавируса 2019-nCoV. Эпидемия началась в городе Ухань и быстро распространилась по всей стране. Согласно обновленным данным, число заразившихся по всему миру уже превысило 20 тысяч человек. Умерли 427 зараженных.

В России зафиксировано два случая заражения новым коронавирусом – в Забайкалье и Тюменской области.