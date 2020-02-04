РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 4 фев. Возле дома №9 на Комсомольском проспекте Люберец установят дорожные знаки «Жилая зона», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В администрации городского округа Люберцы накануне состоялось заседание комиссии по вопросам безопасности дорожного движения. В заседании приняли участие представители ГИБДД, ГБУ МО «Мосавтодор», сотрудники администрации и МБУ «Люберецкое ДЭП». Повесткой дня стало определение проведения необходимых мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети городского округа Люберцы.

«Управлением дорожного хозяйства до II квартала текущего года запланировано установить дорожные знаки «Жилая зона» в районе дома №9 по Комсомольскому проспекту и металлические ограждения на дороге по улицам Инициативная и Преображенская», – сказал заместитель главы администрации Родион Грошевик.

На определенных участках городского округа Люберцы установят «лежачие полицейские» и боковые перильные ограждения для пешеходов.

«Безопасность дорожного движения – приоритетная тема для рабочей группы. В течение двух недель нам необходимо организовать выездное совещание в районе железнодорожной станции «Томилино» со стороны улицы Пушкина и в поселке Октябрьский по улице Дорожная с участием всех заинтересованных сторон», – добавил Грошевик.

Он отметил важность расширения парковочного пространства на территории Люберец и поручил управлению дорожного хозяйства подготовить информацию по содержанию автомобильных проездов на территории ЖК «Марусино».

Помимо этого, на рассмотрение были вынесены вопросы об устройстве наземных пешеходных переходов, установке дорожных знаков и светофоров на ряде улиц округа.