РИАМО - 4 фев. В Приокско-Террасном биосферном заповеднике в Подмосковье запустили межрегиональный экологический конкурс на лучший скворечник «Птичья квартира», говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Данный конкурс уже получил поддержку областного Минэкологии. В нем представлены две номинации: «Оптимальный вариант» — жилище, отвечающее обычным стандартам, и «Сказочный дворец» — самый красивый и оригинальный скворечник.

«Инициатива Приокско-Террасного заповедника расширила формат акции «Покорми птиц», очередной этап которой набирает обороты в Подмосковье. Впервые с инициативой ее проведения выступило Минэкологии в 2017 году, а сегодня в муниципальных образованиях уже проводят собственные акции», - отмечается в материале.

Только в январе текущего года кормушки для птиц появились в Люберцах, Красногорске, Фрязине, Воскресенске, Рузе и Электростали.

Конкурс скворечников «Птичья квартира» продлится до 27 марта. Принять участие в нем могут все желающие. Подробнее узнать о конкурсе можно на сайте заповедника.

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