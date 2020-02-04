РИАМО - 4 фев. На сегодняшний день российская сторона не направляла руководству Польши приглашение на торжества в честь Дня Победы в Москве, более того, этот вопрос даже не поднимался, передает Газета.ru.

Данную информацию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По словам Пескова, на данный момент вопрос приглашения Польши пока не стоял на повестке дня», - говорится в материале.

Вместе с тем на торжественные мероприятия уже приглашены лидеры Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Китая, Израиля и Турции.