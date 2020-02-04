РИАМО - 4 фев. В годовом отчете холдинга Alphabet впервые представлены данные о доходах популярнейшего видеохостинга YouTube, в прошлом году он принес компании 10% всей выручки, передает Газета.ru.

«В течение 2019 года YouTube заработал на рекламе свыше 15 миллиардов долларов — 10% всей выручки компании», - говорится в сообщении.

Всего холдинг Alphabet, который является материнской компанией Google, заработал порядка 162 миллиардов долларов.

YouTube был выкуплен Alphabet в 2006 году за 1,65 миллиарда долларов.